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Браузер Firefox стал стремительно терять пользователей

Ferra.ruиещё 1
27 минут назад

Согласно исследованию StatCounter, с начала 2021 года браузер Firefox мог потерять до 12% своей пользовательской базы.

Браузер Firefox стал стремительно терять пользователей
Фото: ReutersReuters

В январе доля Firefox составляла 8,1% по всему миру. Учитывалась только десктопная версия. В июне 2021 года доля браузера снизилась до 7,17%. Это значит, что множество пользователей ушли в течение полугода.

По данным другой компании W3Counter, в январе доля Firefox составляла 4,1%, а в июне опустилась до 3:3%. В любом случае потери фиксируются.

К сожалению, улучшение этой ситуации не ожидается. Новый дизайн Firefox, представленный в версии 89, похоже, не понравился многим пользователям. Около 49% пользователей заявили, что предпочитают старый пользовательский интерфейс браузера.

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