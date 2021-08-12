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Описан просверливший дыру в российском «Союз МС-09» человек

Lenta.ruиещё 5
43 минуты назад

Отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля, сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленный источник в российской ракетно-космической отрасли.

Описан просверливший дыру в «Союз МС-09» человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Из восьми отверстий только одно было сквозное, остальные насверлены словно с отскоками сверла, что, скорее, говорит о сверлении именно в условиях невесомости без необходимого упора», — заявил собеседник.

Описывая данного человека, источник добавил, что «сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС"».

Собеседник уточнил, что «американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов».

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС), источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.

В декабре того же года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Члены экипажа вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке. Собранные материалы и данные должны быть проанализированы на Земле с целью выяснения обстоятельств возникновения отверстия.

Наука и техника,Олег Кононенко,Сергей Прокопьев,ИТАР-ТАСС,
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