Создан новый контрацептив на основе антител

Новый контрацептив на основе антител изобрели специалисты Университета Северной Каролины. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Science Translational Medicine.

В организме некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам, что может приводить к иммунологическому бесплодию. Исследователи создали новое антитело, использовав антигенсвязывающий фрагмент CD52g, способный нейтрализовывать сперматозоиды. Чтобы проверить его эффективность, они ввели во влагалище овец, чей репродуктивный тракт похож на человеческий, 333 или 33 мкг антител либо физраствор, а затем добавили туда сперму добровольцев.

Через две минуты исследователи взяли образцы сперматозоидов из влагалищ овец. Оказалось, антитела в высокой концентрации подавляли активность 99,9% сперматозоидов, а в низкой — более 90%.