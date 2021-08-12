Создан новый контрацептив на основе антител

Новый контрацептив на основе антител изобрели специалисты Университета Северной Каролины. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале Science Translational Medicine.
В организме некоторых женщин вырабатываются антитела к сперматозоидам, что может приводить к иммунологическому бесплодию. Исследователи создали новое антитело, использовав антигенсвязывающий фрагмент CD52g, способный нейтрализовывать сперматозоиды. Чтобы проверить его эффективность, они ввели во влагалище овец, чей репродуктивный тракт похож на человеческий, 333 или 33 мкг антител либо физраствор, а затем добавили туда сперму добровольцев.
Через две минуты исследователи взяли образцы сперматозоидов из влагалищ овец. Оказалось, антитела в высокой концентрации подавляли активность 99,9% сперматозоидов, а в низкой — более 90%.
Пока, однако, нельзя сказать, насколько эффективно антитела будут предотвращать беременность — антиген, с которым они связываются, есть только в сперме человека и шимпанзе, а эксперименты на последних в США запрещены. Если же удастся надежно доказать эффективность, это позволит создать вагинальные кольца или пленки, либо раствор для инъекций, которые можно будет использовать для защиты от беременности.