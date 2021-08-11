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Xiaomi вернёт деньги покупателям первого смартфона компании. Он вышел 10 лет назад

Секрет Фирмыиещё 1
45 минут назад

Xiaomi вернёт покупателям первого смартфона компании Mi 1 деньги «в знак признательности». Акцию приурочили к 10-летию дебюта китайского техногиганта на рынке. Смартфон Mi 1 вышел в 2011 году по цене 1999 юаней. Всего за 10 лет Xiaomi продала 184 000 устройств этой модели на сумму около 370 млн юаней ($57 млн или 4,2 млрд рублей).

Xiaomi вернёт деньги покупателям первого смартфона компании
Фото: ReutersReuters

У акции от Xiaomi есть ограничения — получить деньги за Mi 1 смогут только пользователи смартфона из Китая. Кроме того, потратить средства можно только на покупку товаров от компании в любом из её официальных магазинов.

По словам гендиректора Xiaomi Лэй Цзюня, благодаря деньгам, полученным от продажи Mi 1, Xiaomi смогла преуспеть на рынке и добиться нынешнего положения.

Ранее «Секрет» писал, что Xiaomi в июне впервые в своей истории стала мировым лидером по количеству проданных смартфонов.

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