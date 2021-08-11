Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его мнению, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено, передает РИА Новости .

Директор центра отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.