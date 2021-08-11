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Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК

Lenta.ruиещё 5
1 час назад

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал влияние вакцины от коронавируса «Спутник V» на человеческую ДНК. По его мнению, какое-либо влияние на нее со стороны препарата исключено, передает РИА Новости.

Гинцбург прокомментировал влияние «Спутника V» на человеческую ДНК
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Директор центра отметил, что можно исключить эту вероятность, опираясь на конструкцию самого препарата.

«"Спутник V" не является живой вакциной. Даже теоретически исключены возможные влияния данной вакцины на наследственность человека», — заявил специалист.

Ранее Гинцбург рассказал об эффективности «Спутника V» против всех известных штаммов COVID-19. Кроме того, он выразил надежду, что в будущем вакцина будет также эффективна против тех штаммов, которые могут появиться в мире в результате постоянных мутаций коронавируса.

Наука и техника,Александр Гинцбург,РИА Новости,
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