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В России не выявлено случаев заражения "йота"-штаммом коронавируса

Газета.Ruиещё 18
10 часов назад

"Дельта"-штамм коронавируса в настоящее время вытесняет другие мутации и на этом фоне предпосылок к широкому распространению нового варианта COVID-19 йота нет. Об этом заявили в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, сообщает ТАСС. "Наблюдение за вариантом "йота" ведется с ноября 2020 года, он выявлен в 43 странах, но до настоящего времени он не демонстрировал значительного роста", - уточнили в центре, добавив, что в России заражений йота-штаммом нет. При этом научные данные о варианте "йота" еще требуют наблюдения, отметили в "Векторе". "Среди прочего у варианта йота отмечена частично сниженная восприимчивость к сывороткам переболевших и привитых лиц, к некоторым моноклональным антителам", - рассказали в "Векторе". Ранее ученые из Департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения им. Мейлмана при Колумбийском университете провели исследование и установили, что выявленный в Нью-Йорке вариант коронавируса "йота" оказался на 82% более летальным, чем уже известные разновидности патогена.

В России не выявлено случаев заражения "йота"-штаммом коронавируса
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Роспотребнадзор,ИТАР-ТАСС,Россия,
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