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Раскрыты нововведения в камерах iPhone 2021 года

Ferra.ruиещё 1
1 час назад

Уже через месяц Apple представит новое поколение смартфонов iPhone 13. Издание Bloomberg сообщило, что компания уделит большое внимание камерам более дорогих iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Раскрыты нововведения в камерах iPhone 2021 года
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Информаторы Bloomberg утверждают, что в смартфоны добавят портретный режим при съёмке видео. Для фото этот режим был впервые представлен в iPhone 7 Pro в 2016 году.

Также источник пишет, что модели iPhone 13 Pro впервые смогут записывать видео в формате ProRes. Это особенно пригодится профессионалам.

Что касается фотографий, то Apple будет использовать новую систему фильтров, которые будут улучшать цветопередачу. Скорее всего, это будет обеспечивать обновлённый процессор в составе чипсета Apple A15.

Напомним, линейка iPhone 13 будет представлена четырьмя моделями с теми же размерами экранов, что у iPhone 12.

Наука и техника,Apple,Bloomberg,
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