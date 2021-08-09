В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Учёные нашли способ предотвратить кариес

Ferra.ru
43 минуты назад

Новое открытие исследователей из Медицинского колледжа Университета Кентукки показало способ бороться с бактериями в полости рта, которые вызывают кариес.

Учёные нашли способ предотвратить кариес
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учёные обнаружили терапевтическую мишень в Streptococcus mutans — бактериях, которые живут во рту и ответственны за неприятную болезнь.

«Полученные данные могут быть многообещающими для разработки терапии, предотвращающей кариес за счёт целенаправленного воздействия на S. mutans», — рассказал один из авторов научной работы.

Современные методы борьбы с кариесом, включая механическую очистку, полоскание рта и обычные антибиотики, оказывают ограниченный эффект против уже сформировавшихся колоний бактерий. Кроме того, они могут уничтожать и здоровые, полезные бактерии полости рта.

Учёные же идентифицировали полисахариды в клеточных стенках S. mutans. На них и могут быть нацелены препараты будущего.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители