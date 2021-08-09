Учёные нашли способ предотвратить кариес

Новое открытие исследователей из Медицинского колледжа Университета Кентукки показало способ бороться с бактериями в полости рта, которые вызывают кариес.

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Учёные обнаружили терапевтическую мишень в Streptococcus mutans — бактериях, которые живут во рту и ответственны за неприятную болезнь.

«Полученные данные могут быть многообещающими для разработки терапии, предотвращающей кариес за счёт целенаправленного воздействия на S. mutans», — рассказал один из авторов научной работы.

Современные методы борьбы с кариесом, включая механическую очистку, полоскание рта и обычные антибиотики, оказывают ограниченный эффект против уже сформировавшихся колоний бактерий. Кроме того, они могут уничтожать и здоровые, полезные бактерии полости рта.