В Томске ученые получили из опилок карбид кремния

Недорогой и огнеупорный карбид кремния можно использовать для производства бронетехники, бронежилетов, тугоплавких фильтров и тормозных дисков в спортивных автомобилях, например, в спорткарах Ferrari , Bentley и Lamborghini.

В настоящее время карбид кремния производят в дорогостоящих вакуумных установках. В течение длительного времени из них выкачивается весь кислород, чтобы углерод вступил в нужную реакцию с кремнием при температуре до 2500 градусов Цельсия.