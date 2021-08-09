Археологи обнаружили группу древних менгиров в Швейцарии

Целая цепь древних камней была обнаружена во время строительных работ в коммуне Сен-Леонар в кантоне Вале, Швейцария. Обследовавшие это место археологи установили, что найденный доисторический памятник представляет собой группу менгиров.

Фото: Municipal administration Saint-Leonard Municipal administration Saint-Leonard

Как сообщает Heritage Daily, раскопки проводились региональным археологическим отделением Сен-Леонар в сотрудничестве с отделением археологии кантона Вале.

В результате исследователи обнаружили 13 менгиров среднего размера. В переводе с французского языка "менгир" означает "длинный камень". В XIX веке это словосочетание стало археологическим термином. Именно тогда по всему миру ученые начали находить загадочные камни, установленные людьми в древности.

Менгир в современном понимании представляет собой большой мегалит - камень, расположенный вертикально и отдаленно напоминающий человеческую фигуру. Считается, что эти мегалиты имели сакральный смысл и использовались в религиозных целях.

Однако их точное предназначение пока не установлено. Менгиры находят и в виде отдельно стоящих монолитов, и в составе неких сооружений. Известны, например, памятники, в которых менгиры выстроены в форме круга, а есть и менгиры, выстроенные по линии.

В данном случае обнаруженные валуны имеют именно линейное расположение - 13 камней выстроены друг рядом с другом. Ученые предполагают, что сооружение может быть датировано бронзовым веком, хотя звучат и предположения о периоде неолита. Точный возраст будет определен после проведения радиоуглеродного датирования.