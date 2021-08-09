Биологи месяц щекотали крыс ради науки

Австралийские ученые из Университета Новой Англии выяснили, как правильно щекотать крыс, чтобы улучшить их эмоциональное состояние. Подробнее об этом сообщается на Государственном портале Австралийской столичной территории.

В 2019 году руководство Австралийской столичной территории (включает столицу Австралии Канберру, национальный парк Намаджи и небольшую сельскохозяйственную зону) приняло закон, требующий от ученых учитывать не только физические последствия экспериментов для лабораторных животных, но и их эмоциональное благополучие. Это сподвигло исследователей искать способы улучшить психическое состояние подопытных.

Более ранние наблюдения показали, что крысы, похоже, положительно относятся к щекотке и издают при ней звуки, свидетельствующие об удовольствии. Чтобы проверить это, авторы работы использовали крыс, часть из которых щекотали ежедневно на протяжении месяца, а часть — нет. Оказалось, щекотка улучшает эмоциональное состояние крысы, помогает справиться со страхом, позволяет приручить ее и, в целом, работает как акт социального взаимодействия.

Также ученые рассказали, как щекотать крысу правильно: сначала надо почесать заднюю часть ее шеи, потом осторожно перевернуть крысу на спину, и, слегка прижав к поверхности, щекотать область грудной клетки. Такое взаимодействие имитирует игривую борьбу между крысами и позволяет грызуну получить положительные эмоции. Исследователи рекомендуют избегать прикосновений к хвосту и области вокруг него — обычно на эту часть направлена агрессия других крыс, и животное может испугаться и напасть.