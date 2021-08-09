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Honor пригрозили американскими санкциями

Lenta.ru
56 минут назад

Honor могут внести в санкционный список США. Об этом сообщает китайское издание SCMP.

Honor пригрозили американскими санкциями
Фото: VCG / Getty ImagesVCG / Getty Images

С подобным предложением выступил конгрессмен Майкл Маккол (Michael McCaul), который является членом Палаты представителей США. Возглавляемая им группа из 14 политиков-республиканцев обратилась в Министерство торговли с просьбой наложить на бывшее подразделение Huawei Honor Device Co экономические санкции.

Конгрессмены полагают, что Honor была продана Huawei с целью вывести корпорацию из-под американских санкций, под которыми находится последняя. Политики считают, что Honor до сих пор тесно связана как с бывшей материнской компанией, так и с местным правительством. В сообщении говорится, что необходимо ограничить корпорацию, чтобы снизить угрозу попадания американских технологий и программного обеспечения «в руки Коммунистической партии Китая (КПК)».

«Продажа Honor Huawei дала ей доступ к полупроводниковым чипам и программному обеспечению, на которые она рассчитывала, и, вероятно, была бы ограничена в них, если бы продажа не состоялась», — заметил Майкл Маккол.

Представитель Министерства торговли ответил, что ведомство ценит точку зрения членов Конгресса и постоянно изучает новую информацию, исходя из которой список нежелательных в США организаций может быть расширен. Журналисты обратились за комментарием к посольству Китая в Вашингтоне, Honor и Huawei, однако не получили оперативного ответа.

В мае стало известно, что отделившаяся от Huawei Honor сможет выпускать смартфоны с Google-сервисами. С ранее находившейся под санкциями Honor были сняты ограничения после того, как в ноябре 2020 года корпорация перестала быть частью Huawei.

Наука и техника,Майкл Маккол,Соединенные Штаты,
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