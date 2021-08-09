В Москве начали тестировать открытую квантовую сеть

Российские ученые запустили в Москве первую квантовую сеть с открытым доступом. Она может объединить вузы и заинтересованные организации. Об этом сообщает пресс-служба НИТУ "МИСиС.

Директор Центра компетенций НТИ "Квантовые коммуникации" НИТУ "МИСиС" Юрий Курочкин отмечает, что преимущество новой сети в ее открытости. Он напомнил, что первые исследовательские сети запущены были в России с 2014 года, в последние годы было создано сразу несколько междугородних и внутригородских квантовых сетей, которые используются на практике в работе нескольких отделений крупнейших российских банков.

Системы квантовой криптографии и коммуникаций в теории максимально снижают возможность незаметной их прослушки из-за того, что законы квантовой механики не позволяют скопировать состояния частиц света, которыми обмениваются участники квантовых сетей. Это делает их привлекательными для безопасного обмена криптографическими ключами, которые применяются для шифровки данных уже в обычных оптоволоконных или беспроводных сетях.