Учителей обяжут общаться только в российских мессенджерах

Преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться с родителями, школьниками и студентами только через российские мессенджеры, почту и видеосервисы. Ограничение начнёт действовать в феврале 2022 года. Перевод на отечественный софт предстоит и всем госслужащим, сообщил «Коммерсант». К этому власти подтолкнула пандемия, а также проблемы с закупкой программ у Microsoft. Эксперты считают инициативу трудновыполнимой.

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К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода чиновников и сотрудников бюджетных организаций на госплатформу «поддержки рабочих коммуникаций — почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи», уточнил «Коммерсант». Об этом говорится в плане мероприятий программы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий».

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Согласно документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться по работе только при помощи российских сервисов.

В аппарате курирующего связь вице-премьера Дмитрия Чернышенко сообщили, что инициативу уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию. Концепция госплатформы предполагает развитие сервисов для оперативного обмена данными между ведомствами, в том числе во время удалённой работы. Это электронная почта, мессенджеры, сервисы аудио- и видео-конференц-связи, электронного документооборота и ряд других цифровых сервисов российской разработки. В аппарате Чернышенко отметили, что речь идёт о существующих программных решениях, но не уточнили названия продуктов.

В Минпросвещения сообщили, что совместно с Минцифры готовят подходы к использованию отечественного ПО, добавив, что в сфере образования уже применяется российский софт.

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский заявил изданию, что даже на государственном уровне часто используются иностранные платформы. Это бесплатные или снятые с производства решения «с непонятной поддержкой», а также зарубежные облачные сервисы, хотя среди отечественных систем есть конкурентные аналоги, отметил эксперт.

Совладелец «Ланит-Теркома» Владимир Уфнаровский назвал инициативу полезной, но труднореализуемой, так как систему будет трудно масштабировать на крупные и многоуровневые институты с большим количеством участников.

Чиновники впервые всерьёз задумались о переводе вузов и госорганов на отечественный софт в конце 2020 года, когда Microsoft отказалась поставлять офисные пакеты в МГТУ им. Н. Э. Баумана.

В апреле 2021 года «Секрет» сообщал, что американская Zoom Video Communications, разработавшая самый популярный сервис онлайн-конференций в России, запретила дистрибьюторам продавать его российским госкомпаниям. Тогда в Минцифры уточняли, что у России есть минимум пять отечественных систем видеосвязи, способных стать альтернативой Zoom, в том числе «Видеозвонки Mail.ru», «Телемост» от «Яндекса», «Сбермитап» от «Сбера».