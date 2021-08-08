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В Якутии обнаружили двух замороженных львят возрастом более 43 тысяч лет

Lenta.ru
49 минут назад

Группа исследователей обнаружила в Якутии двух пещерных львят, замороженных со времен ледникового периода. Об этом сообщает CNN.

Ученые обнаружили в Якутии двух пещерных львят
Фото: CNNCNN

Тела животных оказались одними из наиболее лучших находок, которые были обнаружены среди других доисторических млекопитающих: шерсть, зубы и усы львят сохранились.

«Может, они погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте <...> в вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания часто образуются крупные трещины», — пояснил профессор Лав Дален.

Ученые полагают, что животные, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней восточной Руси тысячи лет назад. Судя по возрасту, на тот момент им было около одного-двух месяцев.

Ранее в Канаде обнаружили предполагаемый отпечаток самых древних многоклеточных. Ими оказались губки с белковым скелетом. Возраст находки составляет около 890 миллионов лет. Это говорит о том, что многоклеточная жизнь появилась за 350 миллионов лет до кембрийского взрыва — внезапного появления различных форм сложных живых организмов 550 миллионов лет назад.

Наука и техника,Республика Саха (Якутия),
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