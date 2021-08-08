Ученые обнаружили в Якутии двух пещерных львят

Группа исследователей обнаружила в Якутии двух пещерных львят, замороженных со времен ледникового периода. Об этом сообщает CNN.

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Тела животных оказались одними из наиболее лучших находок, которые были обнаружены среди других доисторических млекопитающих: шерсть, зубы и усы львят сохранились.

«Может, они погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте <...> в вечной мерзлоте из-за сезонного таяния и замерзания часто образуются крупные трещины», — пояснил профессор Лав Дален.

Ученые полагают, что животные, названные Борисом и Спартой, бродили по степи на территории нынешней восточной Руси тысячи лет назад. Судя по возрасту, на тот момент им было около одного-двух месяцев.