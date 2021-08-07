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SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Американская компания SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship. Соответствующие снимки доступны в Twitter.

SpaceX собрала самую высокую в истории ракету Starship
Фото: @SpaceX@SpaceX
В длину двухступенчатая Starship, включающая Booster 4 (прототип ракетной ступени Super Heavy) и Ship 20 (прототип собственно космического корабля Starship) достигает почти 120 метров.

Сборка ракеты проводилась на космодроме SpaceX в местности Бока-Чика (Техас).

В настоящее время Ship 20 снят с Booster 4. В SpaceX планируют провести отдельные испытания данных ступеней, после чего — совместные. В компании не исключают, что связка Booster 4 и Ship 20 может совершить совместный полет, что потребует разрешения Федерального управления гражданской авиации США.

В августе компания собрала Booster 4 с 29 двигателями Raptor. «Это массивная ракета высотой примерно 70 метров и диаметром 9 метров. Ее тяга примерно вдвое больше, чем у ракеты Saturn V, которая запускала астронавтов НАСА на Луну», — пишет издание.

В июле SpaceX сообщила, что построила сотый двигатель Raptor.

В феврале 2019 года глава SpaceX Илон Маск показал результаты тестирования двигателя Raptor, заявив, что по уровню давления в камере сгорания данный силовой агрегат превзошел российский ракетный двигатель РД-180. На это главный конструктор Научно-производственного объединения (НПО) «Энергомаш» Петр Левочкин отметил, что для метановых двигателей, к которым относится Raptor, «такой уровень давления в камере сгорания не является чем-то выдающимся».

В марте 2018 года Маск заявил, что Raptor получит самую большую тяговооруженность (отношение развиваемой двигателем тяги к его весу) среди всех двигателей, когда-либо действовавших в мире.

Наука и техника,Илон Маск,НПО "Энергомаш",SpaceX,NASA,
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