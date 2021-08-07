В России началась разработка новых вакцин от коронавируса

Элементы вакцины от коронавируса «Спутник V» были разработаны ранее против вируса лихорадки Эболы. Об этом журналистам заявил эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.
«Вакцины делаются на основе технологий, которые принято называть „технологические платформы“. Это как конструктор LEGO, поскольку вакцина собирается из определенных элементов, которые были подготовлены заранее. Примерно так была собрана наша вакцина „Спутник V“. Элементы, из которых она собиралась, по большей части были разработаны раньше против вируса Эболы», — рассказал Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.
По словам эксперта, сейчас разработчики вакцины владеют алгоритмом мутации вирусов и на его основе создают новые элементы препарата, чтобы он мог действовать против штаммов, которые появятся в будущем. Ранее профессор вирусологии сравнил вакцины «КовиВак» и «Спутник V». По его словам, последняя хоть и имеет побочные эффекты, но более эффективна.