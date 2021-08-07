В России началась разработка новых вакцин от коронавируса

«Вакцины делаются на основе технологий, которые принято называть „технологические платформы“. Это как конструктор LEGO, поскольку вакцина собирается из определенных элементов, которые были подготовлены заранее. Примерно так была собрана наша вакцина „Спутник V“. Элементы, из которых она собиралась, по большей части были разработаны раньше против вируса Эболы», — рассказал Николай Дурманов в интервью радио Sputnik.