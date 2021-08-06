Выдающийся ученый Юрий Трутнев умер в 93 года

«Пришла горькая весть — не стало Юрия Алексеевича Трутнева . Это большая потеря не только для атомной отрасли России , но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь», — заявили в госкорпорации.

Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Он был российским физиком-теоретиком, инженером-ядерщиком. Он явля­ется одним из соав­то­ров в важ­ней­шем изоб­ре­те­нии прин­ци­пов ради­а­ци­он­ной импло­зии, выра­бо­тан­ных в резуль­тате кол­лек­тив­ной работы (Я.Б. Зель­до­вич, Ю.А. Трут­нев, А.Д. Саха­ров). Также был одним из основ­ных созда­те­лей пер­вого тер­мо­ядер­ного заряда на основе этого нового прин­ципа — РДС-37. Данный заряд послужил про­то­ти­пом почти всех тер­мо­ядер­ных заря­дов, раз­ра­бо­тан­ных в СССР. За эти работы Трут­нева в 1956 году награ­дили орде­ном Ленина.