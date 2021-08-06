Выдающийся ученый Юрий Трутнев умер в 93 года

Выдающийся ученый, создатель основ современного российского ядерного оружия академик Юрий Трутнев скончался. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя государственной корпорации «Росатом».
Ученому было 93 года.
«Пришла горькая весть — не стало Юрия Алексеевича Трутнева. Это большая потеря не только для атомной отрасли России, но и для всей нашей страны, обеспечению обороноспособности которой Юрий Алексеевич посвятил свою такую долгую и яркую жизнь», — заявили в госкорпорации.
В настоящий момент причина смерти академика Российской академии наук не называется. Место и дату похорон объявят позднее.
Юрий Трутнев родился 2 ноября 1927 года в Москве. Он был российским физиком-теоретиком, инженером-ядерщиком. Он является одним из соавторов в важнейшем изобретении принципов радиационной имплозии, выработанных в результате коллективной работы (Я.Б. Зельдович, Ю.А. Трутнев, А.Д. Сахаров). Также был одним из основных создателей первого термоядерного заряда на основе этого нового принципа — РДС-37. Данный заряд послужил прототипом почти всех термоядерных зарядов, разработанных в СССР. За эти работы Трутнева в 1956 году наградили орденом Ленина.