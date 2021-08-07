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Перечислены страны, в которых можно пережить апокалипсис

Елена Прошина
9 минут назад

Ученые назвали лучшие страны мира, которые будут пригодны для выживания в случае глобальной катастрофы. Всего в число стран «судного дня» попали пять стран.

Перечислены страны, в которых можно пережить апокалипсис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает The Guardian, исследование провели ученые Института глобальной устойчивости при Университете Раскин в Великобритании.

Страны оценивали по нескольким критериям: способность выращивать продукты питания, возможность поддерживать в рабочем состоянии электрическую сеть, а также наличие потенциала для защиты собственных границ.

По указанным признакам в «страны-шлюпки» вошли Исландия, Новая Зеландия, Тасмания и Ирландия. Также сравнительно неплохо глобальный коллапс можно пережить в Великобритании.

В качестве наиболее вероятных глобальных катастроф рассматривались серьезный финансовый кризис, последствия радикальных изменений климата и даже более серьезная, чем Covid-19, пандемия. При этом рассматривались и сочетания подобных событий.

«В совокупности эти эффекты ставят сложную человеческую цивилизацию в опасное положение с точки зрения ее будущего», — говорится в исследовании.

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