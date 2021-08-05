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Apple будет искать запрещенные фото на iPhone пользователей

Газета.Ruиещё 1
49 минут назад

Компания Apple планирует ввести новую функцию, которая затронет фотографии пользователей смартфонов iPhone. Как сообщает 9to5mac, теперь снимки будут анализироваться алгоритмами хеширования с целью поиска среди них запрещенных материалов вроде детской порнографии или иной эксплуатации несовершеннолетних.

Apple будет искать запрещенные фото на iPhone пользователей
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Система Apple будет работать на устройстве пользователя. Если она заподозрит в галерее незаконный контент, то фотографии будут отправлены для проверки сотрудником. Новая инициатива поиска опасного контента пока не была официально анонсирована компанией.

Эксперт по криптографии и безопасности Мэтью Грин скептически отнесся к идее. По его мнению, алгоритмы хеширования не являются надежными и могут давать ложноположительные результаты. Он также допустил, что, если Apple разрешит властям стран мира контролировать базу данных контента, то появится риск злоупотреблений.

Ранее «Газета.Ru» узнала, что за 2020-2021 гг. в России на 300% увеличилась продажа и покупка подержанных ноутбуков Apple.

Наука и техника,Мэтью Грин,Apple,Газета.Ru,
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