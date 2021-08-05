В США восстановили засвеченные снимки миссии "Аполлон-15"

Американский историк и фотограф Энди Сондерс обработал и улучшил снимки астронавтов, сделанные в рамках миссии «Аполлон-15». На них, в частности, запечатлены астронавты, управляющие лунным автомобилем, собирающие образцы грунта и проводящие эксперименты. На фотографиях, некоторые из которых раньше невозможно было рассмотреть, теперь можно обнаружить различные виды Луны, элементы конструкций и многое другое.

Фото: NASA NASA

В США опубликованы обработанные и улучшенные фотографии, сделанные экспедицией «Аполлон-15» на Луне. Американский историк и фотограф Энди Сондерс занимается современной цифровой обработкой фотографий, за десять лет он просмотрел 35 тысяч изображений. Некоторые фотографии оказались совершенно уникальными, но не получили популярность в свое время, потому что их качество оставляло желать лучшего.

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«С помощью современной цифровой обработки мы можем внезапно увидеть такие вещи, которых раньше просто не замечали, это потрясающе, — говорит Энди Сондерс. — Достижения полувековой давности и сегодня выглядят невероятными, а тогда это было просто вау».

Старт корабля «Аполлон-15» с астронавтами Дэвидом Скоттом, Джеймсом Ирвином и Альфредом Уорденом состоялся 6 июля 1971 года с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Сатурн-5». Место высадки на Луне было выбрано в Болоте Гниения на юго-восточной окраине Моря Дождей, у подножия лунных Апеннин.

Космический корабль вышел на окололунную орбиту 29 июля 1971 года. Скотт и Ирвин успешно высадились на лунном модуле, совершив затем четыре выхода на поверхность Луны общей продолжительностью 18,5 часа. Пока Уорден проводил свои наблюдения и фотографирование с окололунной орбиты, астронавты на Луне собрали 77 кг образцов породы и грунта. Потом эту экспедицию назовут самой продуктивной с научной точки зрения высадкой на Луну с момента прибытия туда людей.

«Аполлон-15» примечателен тем, что в ходе реализации этой миссии использовался лунный автомобиль LRV. Он представлял собой облегченный электромобиль без кабины, предназначенный для работы в условиях низкой гравитации и фактически вакуума на лунной поверхности. Масса устройства составляла 210 кг, грузоподъемность в условиях пониженной лунной силы тяжести — 490 кг. Каждое колесо «лунных багги» приводилось в действие отдельным тяговым электродвигателем мощностью по 190 Вт каждый. Управление движением осуществлялось двумя рулевыми электродвигателями (по одному для передних и задних колес).

К этому времени на поверхности Луны уже работал советский «Луноход-1», так что «лунному багги» не суждено было стать первым в мире планетоходом. Однако за рулем LRV сидел непосредственно командир экипажа.

Возвращение на Землю и приводнение «Аполлона-15» состоялось в Тихом океане 7 августа неподалеку от Перл-Харбора.

Ремастеринг фотографий «Аполлонов» — это личный проект Дэвида Скотта, кульминацией которого стало издание книги под названием «Apollo Remastered», выпущенной к 50-летию лунной гонки.

Исполняющий обязанности главного историка NASA доктор Брайан Одом сказал в интервью CBS News: «Аполлон-15» был критически важной миссией для лунной программы, поскольку она перешла от транспортной парадигмы к настоящей науке. Наблюдение за историками, такими как Энди Сондерс, вновь возвращающимися к этой миссии с получением столь интересных результатов, вызывает восхищение и говорит об общей важности всей этой программы. Энди проделал замечательную работу, раскрывая больше деталей этой миссии, его невероятная работа также вызвала большой общественный резонанс, поскольку NASA планирует вернуться на Луну с программой Artemis».

Сондерс говорит, что исходные фотографии «зачастую значительно недоэкспонированы, и любое существенное увеличение контраста приводит к появлению целого ряда артефактов и выявлению дефектов сканирования».