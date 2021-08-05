Геологи нашли разгадку прочности Стоунхенджа

Стоунхендж построен из камней, образовавшихся десятки миллионов лет назад, выяснили британские геологи. Это удалось установить благодаря анализу фрагмента породы, полученному 60 лет назад при реконструкции сооружения и до сих пор находившемуся в США. Исследование показало, что камни на 99,7% состоят из кварца, что обеспечивает их удивительную прочность.

В 1958 году британец Роберт Филлипс, представитель буровой компании, помогавшей реставрировать Стоунхендж, получил в качестве сувенира цилиндрический фрагмент длиной метр и диаметром около 2,5 см, полученный в процессе бурения одного из 52 камней. Позже Филлипс эмигрировал в США и прихватил необычный подарок с собой. Однако в старости он захотел, чтобы фрагмент вернулся на родину. В 2018 году сын Филлипса связался с британской Комиссией по историческим зданиям и памятникам, которая и помогла доставить его обратно в Великобританию.

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Особый статус Стоунхенджа сегодня не позволяет ученым получать образцы камней, и возвращение фрагмента стало для них великим событием — теперь можно было исследовать породу с применением новейших методов. Специалисты Брайтонского университета описали результаты своих экспериментов в статье в журнале PLOS One.

«Этот фрагмент стал настоящим Святым Граалем, — рассказал профессор физической географии Дэвид Нэш, ведущий автор исследования. — Во всех предыдущих работах по сарсенам (блокам песчаника, которые использовались для строительства Стоунхенджа и других памятников) использовались образцы либо извлеченные с места раскопок, либо выбитые из случайных камней. Мы провели компьютерную томографию породы, рентгенографию, изучили ее под различными микроскопами, провели седиментологический и химический анализ. За исключением анализа тонких срезов и нескольких химических методов все подходы, которые мы использовали в исследовании, были новыми как для Стоунхенджа, так и для изучения сарсенов в Великобритании в целом».

Когда ученые провели микроскопию тонких срезов фрагмента, они с удивлением обнаружили, что камень на 99,7% состоит из кварца. Кварцевый «цемент» содержал мелкие и средние кварцевые зерна и образовывал, как отметил Нэш, «взаимосвязанную мозаику кристаллов».

Это сделало камень более прочным. Возможно, именно поэтому древние люди выбрали именно его для создания Стоунхенджа тысячи лет назад.

«Этот материал невероятно прочен, — сказал Нэш. — Я задавался вопросом, могли ли строители Стоунхенджа разбираться в свойствах камня и выбирать не просто ближайшие, самые большие валуны, а те, которые, скорее всего, выдержат испытание временем».

Анализ также позволил выявить возраст породы.

«Песчаные отложения, в которых формировался камень, появились в период палеогена, от 66-23 млн лет назад, поэтому сарсены не могут быть старше этого периода», — объяснил он.

Однако когда ученые сравнили соотношение изотопов неодима в образцах, они обнаружили, что некоторые отложения в сарсене были еще более древними.

Некоторые зерна кварца попали в песчаник из пород, датируемых мезозоем (252-66 млн лет назад), и, возможно, по ним ходили динозавры.

А отдельные песчинки образовались от 1-1,6 млрд лет назад.

«Этот небольшой образец сейчас, вероятно, наиболее изученный кусок камня, за исключением лунной породы, — заявил Нэш. — Я думаю, Стоунхендж очаровывал археологов и других ученых на протяжении веков, отчасти потому, что мы не знаем, для чего именно он использовался, и существует ряд теорий относительно того, зачем его построили. Это место, по-прежнему хранящее множество секретов, которые предстоит раскрыть в ходе дальнейших исследований».

Хотя этот анализ ответил на некоторые вопросы о Стоунхендже, осталось еще много загадок — например, куда делись еще два фрагмента, полученные во время реставрации 1958 года.

Часть одного из них в своей коллекции обнаружили работники Музея Солсбери. Однако как и когда он попал в музей, неизвестно.