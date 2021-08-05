В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Ученые предрекли резкий рост числа наводнений по всему миру

Газета.Ruиещё 1
5 августа 2021

С начала двадцать первого века число людей, которые столкнулись с наводнениями, увеличилось на 24%, что в десять раз больше по сравнению с предыдущими прогнозами ученых. Об этом сообщает журнал The Nature.

Ученые предрекли резкий рост числа наводнений в мире
Фото: ReutersReuters

Так, спутниковые наблюдения помогли специалистам из компании Cloud to Street определить, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов. При этом уязвимые группы людей часто просто вынуждены селиться в зонах затопления.

Как указано в статье, в период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, вследствие чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. Почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.

Спутниковые данные также показали рост этой тенденции в южной части Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в странах Африки к югу от Сахары. Специалисты Cloud to Street утверждают, что из-за климатических и демографических изменений к 2030 году наводнения затронут население 25 новых стран. Ранее ученые заявили, что изменения климата приблизились к точке невозврата.

Наука и техника,Наводнение,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители