Ученые предрекли резкий рост числа наводнений в мире

С начала двадцать первого века число людей, которые столкнулись с наводнениями, увеличилось на 24%, что в десять раз больше по сравнению с предыдущими прогнозами ученых. Об этом сообщает журнал The Nature.

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Так, спутниковые наблюдения помогли специалистам из компании Cloud to Street определить, что рост населения в районах с высоким риском подтопления обусловлен экономическим развитием этих регионов. При этом уязвимые группы людей часто просто вынуждены селиться в зонах затопления.

Как указано в статье, в период с 2000 по 2018 год было затоплено 2,23 миллиона квадратных километров территорий, вследствие чего пострадали от 255 до 290 миллионов человек. Почти 90% наводнений произошло в странах Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в крупных бассейнах рек Инд, Ганг-Брахмапутра и Меконг.