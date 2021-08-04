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В NASA заявили, что МКС не пострадала в результате инцидента с "Наукой"

ТАСС
45 минут назад

Международная космическая станция (МКС) не пострадала в результате инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" при стыковке. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA: МКС не пострадала из-за инцидента с "Наукой"
Фото: NASANASA

По информации американского космического ведомства, продолжающийся анализ демонстрирует, что "станция находится в хорошем состоянии, а ее системы работают штатно". "Что наиболее важно, максимальный угол и скорость вращения не достигли максимально безопасных пределов, предусмотренных системами станции, и после ее возвращения в начальное состояние работы были продолжены в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

В среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что МКС не получила повреждений после незапланированного включения двигателей российского модуля. По его словам, каждый такой цикл напряжений "учитывается в ресурсе".

Многоцелевой лабораторный модуль "Наука" был запущен с космодрома Байконур 21 июля. 29 июля модуль пристыковался к МКС. После стыковки в NASA сообщили, что двигатели "Науки" непреднамеренно и неожиданно начали работать в 12:45 по времени Восточного побережья США (19:45 мск) 29 июля. Экипажу ситуация не угрожала.

Наука и техника,Сергей Крикалев,Роскосмос,NASA,Соединенные Штаты,
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