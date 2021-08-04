В Израиле нашли следы библейского землетрясения

Израильские историки во время раскопок в иерусалимском граде Давида нашли следы землетрясения времён Иудейского царства, описанного в Библии, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Управления древностей. Археологи уверены, что катаклизм произошёл примерно 2800 лет назад.

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Легендарное землетрясение, произошедшее в Израиле почти 2800 лет назад, упомянуто в Библии. Его следы ранее обнаружили в нескольких регионах по всему Израилю, но исследователи считают, что впервые им удалось идентифицировать остатки разрушений, указывающие на то, что землетрясение также произошло в Иерусалиме — столице Иудеи, — говорится в сообщении.

Так, был обнаружен слой разрушений, в том числе кухонная утварь, сосуды для хранения, которые были разбиты при обрушении стен здания. Учёные подчеркнули, что, так как признаков пожаров в развалинах не нашли, это не было преднамеренным событием и причиной обрушения постройки. Его, скорее всего, уничтожило землетрясение, произошедшее в Израиле в VIII веке до нашей эры, в эпоху Иудейского царства.

Накануне корзины с «абсолютно целыми» фруктами, датируемыми IV веком до нашей эры, а также сотни керамических и бронзовых предметов нашли в затопленных руинах древнегреческого портового города Гераклион у берегов Египта. Артефакты оказались нетронутыми с тех пор, как населённый пункт ушёл под воду во II веке до нашей эры. В VIII веке нашей эры он оказался ещё глубже после землетрясения и цунами.