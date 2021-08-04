Рискуют головой: каким футболистам грозит слабоумие

Один из ведущих британских экспертов по заболеваниям головного мозга заявил, что футбольные мячи должны продаваться с предупреждениями о вреде этой игры для здоровья и о повышенной угрозе деменции. Он предлагает подумать о новых запретах для детей и футболистов-любителей. Подобные идеи обсуждают также бывшие профессионалы.

Новое исследование, проведенное группой профессора Уильяма Стюарта из Университета Глазго, показало, что у профессиональных футболистов, играющих в защите, вероятность развития деменции в пять раз выше, чем у людей в целом. Именно защитники получают неоднократные удары по голове, причем не только при ударах головой о футбольные мячи, но и при столкновениях с другими игроками. Согласно тому же исследованию, у вратарей, полузащитников и нападающих таких высоких шансов заболеть нейродегенеративными заболеваниями нет.

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Исследователи уверены, что риски зависят напрямую от места в команде и продолжительности карьеры, а не от того времени, когда проходили игры. Так, в судьбе футболистов 1930-х, 1960-х, 1970-х и конца 1990-х годов в целом не найдено больших различий. Играли ли футболисты с мокрыми от дождя тяжелыми кожаными мячами или современными, изготовленными из синтетических материалов, — результаты более-менее сходные. Статья под названием «Связь позиции игрока и продолжительности карьеры с риском нейродегенеративных заболеваний у бывших профессиональных футболистов» опубликована в журнале JAMA Neurology.

Профессор Стюарт призвал к переосмыслению игры на массовом уровне: «Изучив свежие данные, мы пришли к выводу, что футбольные мячи следует продавать с предупреждениями о вреде для здоровья, где бы говорилось, что частые и сильные удары мяча о голову могут приводить к повышению риска деменции.

Я думаю, что нам придется задаться непростыми вопросами о том, допустимо ли вообще в футболе играть головой. Может, ввести какие-то другие правила игры для любителей и новичков? Впрочем, профессионалы, находящиеся под наблюдением неврологов, медиков, получающие соответствующую медицинскую поддержку и осведомленные о всех рисках, вероятно, все же могут продолжить играть в полноконтактный футбол головой».

Исследование, проводимое по заказу Футбольной ассоциации Англии (FA) и Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), стартовало в январе 2018 года после многочисленных заявлений о том, что бывший нападающий клуба «Вест Бромвич Альбион» Джефф Асл скончался из-за неоднократных травм головы. Он часто играл головой, а кожаные футбольные мячи в его годы были значительно тяжелее нынешних, особенно когда намокали под дождем. Джефф Асл умер в январе 2002 года, и, согласно заключению коронера, причиной его смерти стало дегенеративное заболевание головного мозга, вызванное постоянными микротравмами. Перед смертью он не узнавал даже своих детей. Хотя теперь мячи и стали легче, но движутся они значительно быстрее — от 100 до 200 км/ч в профессиональных лигах — в результате чего могут нанести еще больший вред.

В ходе нового исследования смерти 7676 бывших игроков, родившихся между 1900 и 1976 годами и игравшими в профессиональный футбол в Шотландии, были сопоставлены с 23 028 смертями из контрольной группы — населения в целом.

Было установлено, что количество диагнозов нейродегенеративных заболеваний неуклонно увеличивалось с ростом продолжительности карьеры — от удвоения рисков для людей, менее пяти лет занимавшихся профессиональным спортом, до пятикратного увеличения, которое как раз и коснулось тех, у кого самая длительная карьера — свыше 15 лет.

Травмы могут приводить к хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ), специфической патологии, связанной с травмами головного мозга и тяжелым состоянием, которое может вызвать в свою очередь деменцию. Сходные проблемы характерны также для бокса, регби и американского футбола, где подобные травмы случаются даже чаще.

В еще одном исследовании, ранее проведенном под руководством профессора Стюарта, наличие хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) было описано в случаях большого числа бывших спортсменов контактных видов спорта, включая и бывших футболистов — как любителей, так и профессионалов. А принципиальная новизна нового исследования в том, что теперь Стюарт и его группе удалось обнаружить также разницу в судьбах игроков с разной позицией: у защитников в пять раз больше шансов заболеть деменцией, тогда как все прочие игроки подвергаются значительно меньшим рискам.

«Мы уже установили, что бывшие профессиональные футболисты подвергаются гораздо большему риску смерти от деменции и других нейродегенеративных расстройств, чем ожидалось, — говорит Стюарт. — Последние данные подтверждают эти наблюдения и позволяют заключить, что подобные риски отражают совокупную подверженность игроков также тем факторам, что связаны с их позициями на поле. Очевидно, что основным фактором риска нейродегенеративных заболеваний в футболе становятся травмы головы и удары по голове. Следует изменить подход к технике безопасности и принять дополнительные предосторожности, чтобы уменьшить, если не вовсе исключить воздействие ненужных ударов по голове, бороться с травмами головы в футболе и других видах спорта».

Футбольная ассоциация Англии уже приняла новые результаты к сведению и заявила, что они подталкивают руководящие органы к тому, чтобы «вносить изменения в игру». Так, Махета Моланго, исполнительный директор профсоюза игроков PFA и бывший профессиональный футболист, заявил: «Благополучие игроков в прошлом, настоящем и будущем находится в центре нашего внимания, и эти данные помогут нам обеспечить им лучшую защиту».

Предыдущее исследование, финансируемое FA и PFA, также показало, что бывшие игроки в три с половиной раза чаще умирают от деменции, чем люди того же возраста в общей популяции. Также было зафиксировано пятикратное увеличение риска болезни Альцгеймера, четырехкратное увеличение риска болезни двигательного нейрона (БДН) и двукратное — болезни Паркинсона. Однако, согласно тому же исследованию, бывшие игроки при всем этом реже умирали от других распространенных заболеваний, таких как болезни сердца и некоторые виды рака.

Текущее исследование было обнародовано спустя всего несколько дней после того, как британские футбольные функционеры впервые объявили об ограничениях на игру головой среди взрослых: профессиональные игроки теперь ограничены десятью сильными ударами за тренировочную неделю. Те же принципы будут применены всюду — от премьер-лиги до массового футбола — с начала сезона 2021–2022 годов. Детям начальной школы уже полностью запрещено «работать» головой. А в России еще с советских времен в детско-юношеских спортивных школах детям (в младших группах) было запрещено тренировать удары головой.