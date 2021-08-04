От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID

Научное сообщество ведет поиск и создает лекарства и вакцины против COVID-19, однако использование традиционной медицины в качестве профилактики и лечения опасной инфекции также популярно, в особенности — в странах, где это практикуется с давних времен. Существует множество натуральных продуктов, с помощью которых борются с коронавирусом, при этом не все из них с недоказанной эффективностью. Одно из таких растений назвали австралийские ученые.
Согласно результатам исследования австралийских ученых из Технологического университета Сиднея, семена цветущего растения Nigella sativa (Чернушка посевная или Черный тмин), а именно — его активное вещество тимохинон, более известное как масло черного тмина, выглядит многообещающим метод лечения COVID-19 в будущем.
Тимохинон, который веками использовался для лечения различных заболеваний, уже давно широко изучается. В лабораторных условиях и экспериментах на животных растение доказало, что оказывает положительное влияние на иммунную систему. Ученые выяснили, что это
тимохинон может «прилипать» к белку шипа вируса COVID-19 и не давать ему вызывать легочную инфекцию, а также противодействовать возникновению цитокинового шторма (по сути, потенциально летальная реакция иммунной системы) у тяжело больных коронавирусом.
В качестве терапевтического средства Nigella sativa не используется масштабно, за исключение мазей и паст, поскольку обладает плохой естественной абсорбцией в желудочно-кишечном тракте, то есть тяжело всасывается, но работа по внедрению растения в препараты активно ведется. Предварительно, Nigella sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой, остеоартритом и детской эпилепсией, а также применяется при лечении высокого кровяного давления. Некоторые другие исследования показали, что оно может уничтожать такие бактерии, как золотистый стафилококк.
Научный журнал Frontiers Media среди растений, которые в дополнение к вакцинам продемонстрировали эффект усиления иммунитета, называет Vernonia amygdalina (Вернония), Acalypha indica (Листья Нима), Eurycoma longifolia (Эврикома длиннолистая). Отмечается, что они, включая Nigella sativa, лишь рассматривались в качестве вариантов против COVID-19, и данных для включения их в фитотерапию недостаточно.
Как рассказывали врачи и фармацевты «Газете.Ru» в декабре прошлого года, в России с начала пандемии люди стали массово скупать средства народной медицины на фоне пандемии, однако не все из них способны благоприятно влиять на организм, а некоторые могут привести даже к негативным последствиям.
Эффективной в профилактике и лечении COVID-19 считается чага — это березовый гриб, который защищает от вредителей старые и поврежденные деревья. В случае с человеком он способен укрепить иммунитет, в том числе при заболевании коронавирусом, но никак не защитить от заражения. Употреблять его можно только в продающихся в аптеках различных вариантах (мази, крема, сыворотки, кофе) и обязательно в обработанном виде. Рубить чагу самому с дерева опасно, потому что в ней могут быть вредные вещества.
Еще одним популярным средством стал барсучий жир, в котором присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, вещества-антиоксиданты и многочисленные витамины. При этом эффективен он исключительно для человека со слизистой мокротой — например, при бронхите и бактериальной пневмонии. Злоупотребление барсучьего жира, как и любого другого жира, может грозить летальным исходом, если принимать его бесконтрольно, констатировали специалисты.
На просторах интернета также присутствуют такие рекомендации, как употребление нескольких капель перекиси водорода внутрь для борьбы с кислородным голоданием и соды. Врач-терапевт Георгий Сапего предупреждал в интервью радио Sputnik, что никаких полезных свойств при заболевании коронавирусом они не несут или оказывают минимальный эффект, который ни на что не влияет, а, напротив, при передозировке вызывают печальные последствия.
С момента появления коронавируса в России появилась теория о том, что защитить от опасного вируса способны высокоградусные спиртосодержащие напитки, в особенности — водка. В сети пользователи делились предположениями, что если выпить водки и закрепить это походом в баню, то вирус «умрет». По аналогии с протиранием рук антисептиками и поверхностей салфетками и средствами с содержанием спирта.
В реальности, как отреагировали в Минздраве, это ненаучное предположение, и медики рекомендаций по применению водки в качестве профилактики и лечения COVID никогда не дают. В министерстве добавили, что фейковая информация о пользе водки не соответствует действительности хотя бы потому, что для смерти вируса необходима концентрация спирта около 60%, чего в условиях человеческого организма достигнуть практически невозможно.
В некоторых штатах Индии, ставшей главным очагом распространения COVID-19 и возникновения новых опасных мутаций, предпочитают укреплять иммунитет переходящими в религию экстравагантными методами, несмотря на наличие вакцин.
Так, жители штата Гуджарат верят, что выделения священной в индуизме коровы помогают избежать инфекции.
Терапия заключается в том, что человек сначала обмазывается навозом и мочой коровы, а после засыхания обмывается коровьим молоком.
Менеджер фармацевтической компании «Гаутам» Манилал Бориса рассказывал агентству Reuters, что якобы все больше ученых в Индии обращаются к коровам, а ему самому такая терапия помогла вылечиться от коронавируса. Широкого подтверждения гипотеза полезных свойств коровьих экскрементов, так или иначе, в научной среде не нашла, зато о риске возникновения природно-очаговых или инфекционных заболеваний после обмазывания навозом врачи неоднократно говорили.
Вместе с тем специалисты называют антисанитарию и отсутствие личной гигиены в значительной степени ключевыми факторами, из-за которых в Индии быстро распространяется коронавирус и появляются более опасные инфекции. Штамм «дельта», возникший в Индии, стал доминирующим во вторую волну пандемии в мире.