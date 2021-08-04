От навоза до чернушки: чем предлагают лечиться от COVID

Научное сообщество ведет поиск и создает лекарства и вакцины против COVID-19, однако использование традиционной медицины в качестве профилактики и лечения опасной инфекции также популярно, в особенности — в странах, где это практикуется с давних времен. Существует множество натуральных продуктов, с помощью которых борются с коронавирусом, при этом не все из них с недоказанной эффективностью. Одно из таких растений назвали австралийские ученые.

Чернушка посевная

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Согласно результатам исследования австралийских ученых из Технологического университета Сиднея, семена цветущего растения Nigella sativa (Чернушка посевная или Черный тмин), а именно — его активное вещество тимохинон, более известное как масло черного тмина, выглядит многообещающим метод лечения COVID-19 в будущем.

Тимохинон, который веками использовался для лечения различных заболеваний, уже давно широко изучается. В лабораторных условиях и экспериментах на животных растение доказало, что оказывает положительное влияние на иммунную систему. Ученые выяснили, что это

тимохинон может «прилипать» к белку шипа вируса COVID-19 и не давать ему вызывать легочную инфекцию, а также противодействовать возникновению цитокинового шторма (по сути, потенциально летальная реакция иммунной системы) у тяжело больных коронавирусом.

В качестве терапевтического средства Nigella sativa не используется масштабно, за исключение мазей и паст, поскольку обладает плохой естественной абсорбцией в желудочно-кишечном тракте, то есть тяжело всасывается, но работа по внедрению растения в препараты активно ведется. Предварительно, Nigella sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, экземой, остеоартритом и детской эпилепсией, а также применяется при лечении высокого кровяного давления. Некоторые другие исследования показали, что оно может уничтожать такие бактерии, как золотистый стафилококк.

Научный журнал Frontiers Media среди растений, которые в дополнение к вакцинам продемонстрировали эффект усиления иммунитета, называет Vernonia amygdalina (Вернония), Acalypha indica (Листья Нима), Eurycoma longifolia (Эврикома длиннолистая). Отмечается, что они, включая Nigella sativa, лишь рассматривались в качестве вариантов против COVID-19, и данных для включения их в фитотерапию недостаточно.

Экстракты и барсучий жир

Как рассказывали врачи и фармацевты «Газете.Ru» в декабре прошлого года, в России с начала пандемии люди стали массово скупать средства народной медицины на фоне пандемии, однако не все из них способны благоприятно влиять на организм, а некоторые могут привести даже к негативным последствиям.

Эффективной в профилактике и лечении COVID-19 считается чага — это березовый гриб, который защищает от вредителей старые и поврежденные деревья. В случае с человеком он способен укрепить иммунитет, в том числе при заболевании коронавирусом, но никак не защитить от заражения. Употреблять его можно только в продающихся в аптеках различных вариантах (мази, крема, сыворотки, кофе) и обязательно в обработанном виде. Рубить чагу самому с дерева опасно, потому что в ней могут быть вредные вещества.

Еще одним популярным средством стал барсучий жир, в котором присутствуют полиненасыщенные жирные кислоты, вещества-антиоксиданты и многочисленные витамины. При этом эффективен он исключительно для человека со слизистой мокротой — например, при бронхите и бактериальной пневмонии. Злоупотребление барсучьего жира, как и любого другого жира, может грозить летальным исходом, если принимать его бесконтрольно, констатировали специалисты.

На просторах интернета также присутствуют такие рекомендации, как употребление нескольких капель перекиси водорода внутрь для борьбы с кислородным голоданием и соды. Врач-терапевт Георгий Сапего предупреждал в интервью радио Sputnik, что никаких полезных свойств при заболевании коронавирусом они не несут или оказывают минимальный эффект, который ни на что не влияет, а, напротив, при передозировке вызывают печальные последствия.

Водка

С момента появления коронавируса в России появилась теория о том, что защитить от опасного вируса способны высокоградусные спиртосодержащие напитки, в особенности — водка. В сети пользователи делились предположениями, что если выпить водки и закрепить это походом в баню, то вирус «умрет». По аналогии с протиранием рук антисептиками и поверхностей салфетками и средствами с содержанием спирта.

В реальности, как отреагировали в Минздраве, это ненаучное предположение, и медики рекомендаций по применению водки в качестве профилактики и лечения COVID никогда не дают. В министерстве добавили, что фейковая информация о пользе водки не соответствует действительности хотя бы потому, что для смерти вируса необходима концентрация спирта около 60%, чего в условиях человеческого организма достигнуть практически невозможно.

Священный навоз

В некоторых штатах Индии, ставшей главным очагом распространения COVID-19 и возникновения новых опасных мутаций, предпочитают укреплять иммунитет переходящими в религию экстравагантными методами, несмотря на наличие вакцин.

Так, жители штата Гуджарат верят, что выделения священной в индуизме коровы помогают избежать инфекции.

Терапия заключается в том, что человек сначала обмазывается навозом и мочой коровы, а после засыхания обмывается коровьим молоком.

Менеджер фармацевтической компании «Гаутам» Манилал Бориса рассказывал агентству Reuters, что якобы все больше ученых в Индии обращаются к коровам, а ему самому такая терапия помогла вылечиться от коронавируса. Широкого подтверждения гипотеза полезных свойств коровьих экскрементов, так или иначе, в научной среде не нашла, зато о риске возникновения природно-очаговых или инфекционных заболеваний после обмазывания навозом врачи неоднократно говорили.