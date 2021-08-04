В «Роскосмосе» объяснили нештатную ситуацию на МКС

«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому, когда приводили в исходное положение систему управления, которая решила, что она ещё в свободном полёте, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатель на отвод», — рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалёв .

Он отметил, что инцидент не повредил МКС, но последствия могут проявиться в будущем.

«От станции ничего не отломилось, могу вас успокоить. Но то, насколько мы нагрузили станцию и какие последствия будут, оценят специалисты», — добавил Крикалёв.

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» был доставлен на МКС 29 июля. Во время стыковки самопроизвольно включились двигатели. В NASA сообщали, что во время инцидента станция совершила полтора кувырка в одну сторону, а затем пол-оборота в другую. Чтобы вернуть МКС в нужно положение, были задействованы двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».