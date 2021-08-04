У заболевших COVID-19 выявили подрывающие иммунитет мутации

Испанские и голландские ученые выявили две новые мутации в гене TLR7 у здоровых молодых мужчин, которые заболели тяжелой формой COVID-19. Как пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Immunology, мутации способны подрывать иммунную защиту, делая человека более восприимчивым к коронавирусу.

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Уже известно, что мутации в гене TLR7 могут являться редким генетическим фактором риска тяжелого COVID-19. Ранее исследователи сообщили, что две неродственные пары братьев серьезно заболели коронавирусом, и один из них умер. У всех имелась мутация в гене TLR7, который кодирует рецептор, важный для распознавания коронавируса и инициирующий противовирусный иммунный ответ через индукцию интерферонов. Таким образом, этот ген служит важным фактором защиты от SARS-CoV-2.

Итальянское исследование, в котором участвовали мужчины старше 60 лет с тяжелой формой COVID-19, показало, что более двух процентов серьезно заболевших пациентов несут генетическую мутацию в TLR7. Это приводит к нарушению функционирования соответствующего рецептора. Ученые наблюдали затрудненную активацию передачи интерфероновых сигналов, в результате чего оптимальный иммунный ответ не смог развиться.