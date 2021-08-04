Илон Маск похвалил российские ракетные разработки

Наш двигатель с большим давлением, чем раньше, и он с полной газификацией компонентов горения. Но это относительно небольшие усовершенствования в отношении того, что русские уже сделали. <...> Суперсложно в Raptor вот что: как сделать Raptor со стоимостью на тонну тяги меньше одной тысячи долларов, — отметил Маск.