Cпутниковые ошейники надели на плывущих оленей в Арктике

На Таймыре ученые надели ошейники со спутниковыми радиомаяками на плывущих оленей, чтобы проследить путь их миграции. Об этом сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, передает ТАСС.

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«Мечение осуществлялось во время переправы животных через реку, с лодки, при помощи специального устройства, удерживающего оленя, с установкой на него ошейника. Сейчас методика установки спутниковых радиомаяков отработана достаточно хорошо, что позволяет быстро и надежно метить ошейниками оленей с причинением им наименьшего беспокойства», — рассказал замдиректора «Объединенной дирекции заповедников Таймыра» Михаил Бондарь.

По его словам, во Всемирный фонд дикой природы России в этом году передано десять спутниковых ошейников «Квазар». Они лучше предыдущих моделей тем, что работают дольше и показывают более точное местоположение оленей в Арктике. Бондарь отметил, что это позволяет нечасто устанавливать новое оборудование и не беспокоить животных.

В фонде пояснили, что спутниковые ошейники помогают следить за поведением особей, а также искать места их скопления во время пересчета их численности. Именно благодаря радиомаякам ученые выяснили, что у самок произошел отел. Животные несколько дней находились примерно в одном месте, что свидетельствует о появлении у них новорожденных.