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Машину-огнемёт из обычной "шестёрки" показали на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад

Автомеханик из Краснодара Ваган Микаелян переделал автомобиль ВАЗ-2106 в машину огнемёт. Видео шокировало пользователей социальных сетей.

На кадрах, опубликованных в instagram автомеханика видно, как автомобиль из фар испускает гигантские струи огня. Изобретатель рассказал как ему удалось добиться такого эффекта. В багажнике он установил два баллона с воспламеняющейся жидкостью и два с воздухом под давлением. Баллоны Ваган подсоединил к шлангам, которые были протянуты через салон автомобиля, где установлен краник запуска механизма к форсункам в отверстиях для фар.

Автомобиль механик назвал «Драконом». Использовать его Ваган собирается на автобоях, которые пройдут 15 августа.

Наука и техника,Видео,Краснодар,
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