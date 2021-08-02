Машину-огнемёт из обычной "шестёрки" показали на видео

На кадрах, опубликованных в instagram автомеханика видно, как автомобиль из фар испускает гигантские струи огня. Изобретатель рассказал как ему удалось добиться такого эффекта. В багажнике он установил два баллона с воспламеняющейся жидкостью и два с воздухом под давлением. Баллоны Ваган подсоединил к шлангам, которые были протянуты через салон автомобиля, где установлен краник запуска механизма к форсункам в отверстиях для фар.