Избыточный жир повышает риск рака ЖКТ

Ученые из Каролинского института обнаружили, что ожирение может увеличить риск развития рака пищеварительной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин Mir24.tv / Николай Костюшин

Специалисты использовали данные британского биобанка и метод рандомизации по Менделю, проанализировали сведения почти 370 тысяч человек и причинно-следственные связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском развития рака.

Генетическая предрасположенность к высокому ИМТ была связана с повышенным риском развития некоторых видов рака пищеварительной системы (пищевода, желудка, печени и поджелудочной железы), а также рака легких и матки, но сниженным риском рака молочной железы и простаты.

Ученые отмечают, что ИМТ является причинным фактором риска для некоторых видов рака, но не является общим фактором риска для всех видов рака. Жировые отложения могут играть определенную роль в развитии специфических видов рака и должны быть изучены для профилактики онкологии.