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Ожирение может увеличить риск развития рака

Мир24иещё 1
1 час назад

Ученые из Каролинского института обнаружили, что ожирение может увеличить риск развития рака пищеварительной системы. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS Medicine.

Избыточный жир повышает риск рака ЖКТ
Фото: Mir24.tv / Николай КостюшинMir24.tv / Николай Костюшин

Специалисты использовали данные британского биобанка и метод рандомизации по Менделю, проанализировали сведения почти 370 тысяч человек и причинно-следственные связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском развития рака.

Генетическая предрасположенность к высокому ИМТ была связана с повышенным риском развития некоторых видов рака пищеварительной системы (пищевода, желудка, печени и поджелудочной железы), а также рака легких и матки, но сниженным риском рака молочной железы и простаты.

Ученые отмечают, что ИМТ является причинным фактором риска для некоторых видов рака, но не является общим фактором риска для всех видов рака. Жировые отложения могут играть определенную роль в развитии специфических видов рака и должны быть изучены для профилактики онкологии.

Ранее ученые выяснили причину, почему некоторые люди с трудом сбрасывают пару килограммов, а для других худоба естественна. Оказалось, что редкие варианты генов защищают своих носителей от лишнего веса.

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