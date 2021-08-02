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Ученые обнаружили генетическое сходство человека и кошки

Мир24иещё 2
41 минуту назад

Человеческий геном имеет много общего с кошачьим. К такому выводу пришли ученые из американского университета Миссури. Результаты исследования опубликованы в журнале Trends in Genetics.

Обнаружено генетическое сходство человека и кошки
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова«Мир 24» / Татьяна Константинова

Оказалось, что сходств даже больше, чем в парах «человек – собака» и «человек – крыса», которые были изучены.

«За исключением приматов, сравнение кошки и человека – одно из самых близких, которые вы можете получить», – заявила автор исследования, доцент Колледжа ветеринарной медицины университета Миссури Лесли Лайонс.

По ее мнению, кошки могут быть использованы для эффективных исследований болезней человека, а также они помогут лучше понять геном человека.

«Работа с приматами обходится дорого, а доступность кошек и послушный характер делают их одними из самых подходящих животных, с которыми можно работать», – заявила Лайонс.

Ранее биологи выяснили, что геном современного человека оказался уникален лишь на 7%. Остальная часть – общая с вымершими предками или содержит примеси их генов.

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