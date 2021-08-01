Создатель антисептика: COVID-19 мог появиться в 2013 году

Коронавирусная инфекция, пандемия которой охватила мир в 2020 году, может существовать с 2013 года. Такое мнение высказал руководитель службы профилактики и контроля инфекционных заболеваний университетского госпиталя Женевы, швейцарский изобретатель формулы антисептика для рук Дидье Питте.

Фото: pexels.com pexels.com

Эксперт рассказал, что в 2013 году в Китае примерно в 1100 километрах от Уханя в пещерах, которые исследовали спелеологи, был выявлен вирус, на 96 процентов похожий на COVID-1. Он мог заразить людей, которые работали в пещерах.

При этом после выявления вируса в Ухане исчезли как диссертации и публикации о данном заболевании, так и замороженный образец вируса, утверждает Питте.

Специалист подчеркнул, что это еще не подтверждает версию о лабораторном происхождении коронавируса, однако «возможно, от нас спрятали тот факт, что вирус, крайне похожий на COVID-19, был обнаружен уже в 2013 году, восемь лет назад».

В подтверждение того, что коронавирус мог быть обнаружен в 2013 году, Питте отметил, что для развития пандемии требуется определенное время циркуляции вируса в природе.

Эксперт также рассказал, что осенью 2019 года в районе Уханя проходили военные олимпийские игры. Ряд спортсменов заболели инфекцией с симптомами, похожими на грипп, — это также можно считать доказательством более раннего появления COVID-19. Однако для того, чтобы сделать какие-либо выводы, необходимо провести дальнейшее расследование, цитирует Питте РИА Новости.