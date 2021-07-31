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Учёные предрекли глобальную катастрофу на Земле

News.ru
32 минуты назад

Учёные из Орегонского университета предупредили, что изменение климата Земли грозит необратимым ухудшением важнейших показателей планеты, сообщает Daily Mail.

Не помог и локдаун: Ученые признали неизбежность катастрофы на Земле
Фото: ReutersReuters

Специалисты отметили, что Земля превращается в «пороховую бочку». Доказательством этого они называют рост уровня углекислого газа, а также то, что 2020 год был одним из трёх самых жарких за всю историю наблюдений. На планете выросло число климатических бедствий: наводнений, штормов и лесных пожаров.

Появляется всё больше свидетельств того, что жизненно важные системы Земли претерпевают кардинальные изменения, это переломный момент. Метаморфозы связаны с коралловыми рифами, тропическими лесами Амазонии и ледяными щитами Западной Антарктики и Гренландии, — отметили учёные.

Они пояснили, что изменить ситуацию не смог даже коронавирус, из-за которого в прошлом году мир погрузился в глобальный локдаун. Ситуация с изменением климата не улучшилась, хотя из-за пандемии серьёзно снизился уровень загрязнения воздуха.

Главной причиной кризиса учёные называют чрезмерную эксплуатацию планеты человеком и призывают мир объединиться для преодоления природного кризиса.

Ранее стало известно, что учёные выяснили, в каком месте на Земле лучше всего переждать коллапс. По их мнению, если действительно случится апокалипсис, то строить бункер лучше в Новой Зеландии. Как отметили в Институте глобального устойчивого развития Университета Англия Раскин, специалисты оценивали способности страны. Оказалось, что всем этим критериям лучше всего соответствует Новая Зеландия.

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