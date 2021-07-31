«Роскосмос» построит новую станцию вместо «опасной» МКС

«Роскосмос» построит национальную космическую станцию РОСС и перестанет эксплуатировать МКС, поскольку к 2024 году международная станция станет опасна для космонавтов. Такое решение принято Научно-техническим советом (НТС).

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«В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация российского сегмента МКС после 2024 года создает дополнительные риски», - говорится в заявлении.

Чтобы освоение космической инфраструктуры не прекращалось, предложено создать национальный пилотируемый космический комплекс на низкой околоземной орбите. Он получит название РОСС — Российская орбитальная служебная станция.

РОСС построят, используя новые технологии. Станцию задействуют для изучения и освоения Луны, полётов к Марсу, инновационных научно-технических программ.

Во время создания орбитальной станции нового поколения Россия продолжит поддерживать работоспособность и безопасность МКС. К 2028 году эксплуатацию МКС прекратят. Сценарий завершения эксплуатации российского сегмента согласуют с партнерами РФ.