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Apple объяснила вред от утечек чертежей новых iPhone

Секрет Фирмы
1 час назад

Apple обосновала претензии к инсайдерам, которые публикуют сведения о ещё не вышедших iPhone. Юристы компании направили письмо-предупреждение некоему китайскому гражданину, заявив, что «такие ситуации наносят ущерб интересам потребителей и Apple». Даже если прототип настоящий, это не значит, что в серию будет выпущен именно он. Корпорация может менять дизайн и наполнение модели. Страдают и производители аксессуаров, которые могут выпустить чехол, несовместимый с конечным устройством.

Apple объяснила вред от утечек чертежей новых iPhone
Фото: ReutersReuters

Сторонние производители могут разрабатывать и продавать чехлы для мобильных телефонов и другие аксессуары, которые окажутся несовместимыми с конечными продуктами», — процитировал журнал Vice письмо Apple.

Также корпорация заявила, что показ прототипов наносит вред потребителям. Они заранее знают, как будут выглядеть новые iPhone, поэтому презентация устройств не вызовет у них удивления. А удивление публики — часть коммерческой стратегии компании.

В Twitter несколько лет существует анонимная группа, через которую торгуют прототипами не вышедших в серию устройств Apple. Такие редкие модели любят приобретать фанаты и коллекционеры. «Любая неопубликованная информация о конструкции и характеристиках продуктов Apple остается конфиденциальной, она имеет реальную и потенциальную коммерческую ценность», — отметили юристы Apple. Они сообщили, что участники серого рынка нарушают закон о коммерческой тайне.

Во втором квартале 2021 года Apple показала рекордную прибыль за 45 лет своего существования. Чистая прибыль составила $21,7 млрд, продажи iPhone подскочили вдвое.

Наука и техника,Apple,
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