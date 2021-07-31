Описан сценарий появления штамма COVID со смертностью 35%

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», - говорится в материале группы, который был размещен на сайте британского правительства.