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Ученые описали сценарий появления штамма COVID-19 со смертностью 35%

ТК «Звезда»иещё 3
1 час назад

Британские эксперты рассмотрели различные варианты развития штаммов COVID-19. По одному из сценариев подразумевается, что новая потенциальная версия коронавируса может убивать около 35% инфицированных. Об этом говорится в опубликованных документах правительственной группы советников по ЧС властей Великобритании (SAGE).

Описан сценарий появления штамма COVID со смертностью 35%
Фото: Arne Dedert, dpa, GloballookpressArne Dedert, dpa, Globallookpress

«Вариант, который вызывает тяжелое заболевание в большей доле населения, чем происходило ранее. Например, с похожим уровнем заболеваемости/смертности, как у других зоонозных коронавирусов, таких как SARS-CoV (смертность около 10%) или MERS-CoV (смертность около 35%)», - говорится в материале группы, который был размещен на сайте британского правительства.

По мнению экспертов, такой сценарий развития мутация COVID-19 является одним из возможным. Чтобы такого не произошло со штаммом, считают специалисты, следует вводить дополнительные дозы вакцин, снижать распространение вируса, минимизировать его ввоз из-за границы. Также следует продолжить разработку лекарства против новой инфекции.

Ранее ученые допустили вероятность появления штамма вируса SARS-CoV-2, устойчивого к существующим вакцинам. Соответствующий вывод биологи сделали на основе моделирования ситуации в условной популяции из десяти миллионов человек, где проводится прививочная кампания.

Наука и техника,Соединенное Королевство,
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