Оценена вероятность вытеснения штамма «дельта» вариантом «лямбда»

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора оценил вероятность вытеснения штамма коронавируса «дельта» вариантом «лямбда». Об этом сообщает ТАСС.

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Там отметили, что в настоящее время эта разновидность отсутствует в России. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не отнесла южно-американскую мутацию к вызывающим озабоченность категориям.

«То, что лямбда-штамм вытеснит вариант дельта, представляется сомнительным», — заключили в «Векторе».