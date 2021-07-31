Ученые выяснили, как «Спутник V» сочетается с другими вакцинами

В Аргентине было проведено исследование, в котором изучалась реакция пациентов на вакцинацию, где первым компонентом был российский препарат «Спутник V». Вторая доза прививки была производства иностранных производителей, пишет ТАСС.
Для комбинации с российской вакциной были выбраны препараты от AstraZeneca и Sinopharm, которые также используют в Аргентине для вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов.
В Министерстве здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщили, что половина участников исследования сообщила о боли в месте укола после получения второй дозы. У 41,6% не отмечалось никаких осложнений после получения второй дозы. 8,4% пожаловались на высокую температуру и боли в спине.
Исследование началось 7 июля. В нем принимают участие люди, средний возраст которых составляет 49 лет. Окончательные результаты работы аргентинских ученых пока не готовы.
Напомним, ранее на этой неделе Минздрав России одобрил совместное исследование вакцин от COVID-19 AstraZeneca и «Спутник Лайт».