Ученые выяснили, как «Спутник V» сочетается с другими вакцинами

В Аргентине было проведено исследование, в котором изучалась реакция пациентов на вакцинацию, где первым компонентом был российский препарат «Спутник V». Вторая доза прививки была производства иностранных производителей, пишет ТАСС.

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Для комбинации с российской вакциной были выбраны препараты от AstraZeneca и Sinopharm, которые также используют в Аргентине для вакцинации от коронавируса. По предварительным данным, ученые не обнаружили серьезных побочных эффектов.

В Министерстве здравоохранения провинции Буэнос-Айрес сообщили, что половина участников исследования сообщила о боли в месте укола после получения второй дозы. У 41,6% не отмечалось никаких осложнений после получения второй дозы. 8,4% пожаловались на высокую температуру и боли в спине.

Исследование началось 7 июля. В нем принимают участие люди, средний возраст которых составляет 49 лет. Окончательные результаты работы аргентинских ученых пока не готовы.