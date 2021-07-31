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Российские космонавты с МКС провели видеоэкскурсию по новому модулю "Наука"

Газета.Ruиещё 21
13 часов назад

Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Видео есть в его Twitter. "Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию", - написал Новицкий. Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021 На кадрах видно, как космонавты последовательно открывают люки в модуль, после чего переходят в него. Далее - небольшая экскурсия по самому модулю. Там есть спальное место, уборная, рабочие места, системы регенерации кислорода. Накануне "Наука" пристыковалась к МКС, и Новицкий с Дубровым впервые зашли в модуль. Позже появилось первое фото входа экипажа в модуль "Наука".

Космонавты на видео впервые показали модуль «Наука» изнутри
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Наука и техника,Олег Новицкий,
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