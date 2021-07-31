Космонавты на видео впервые показали модуль «Наука» изнутри

Российский космонавт Олег Новицкий, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю "Наука". Видео есть в его Twitter. "Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию", - написал Новицкий. Вместе с Петром Дубровым приветствуем всех из нашего нового модуля #Наука! Совсем скоро проведем для вас более подробную экскурсию) pic.twitter.com/Jtnb2Ju6Pl— Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) July 31, 2021 На кадрах видно, как космонавты последовательно открывают люки в модуль, после чего переходят в него. Далее - небольшая экскурсия по самому модулю. Там есть спальное место, уборная, рабочие места, системы регенерации кислорода. Накануне "Наука" пристыковалась к МКС, и Новицкий с Дубровым впервые зашли в модуль. Позже появилось первое фото входа экипажа в модуль "Наука".