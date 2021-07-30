Рогозин обвинил операторов в сбое «Науки»

Человеческий фактор мог стать причиной включения модуля «Наука», из-за которого МКС развернулась на 45 градусов. Об этом рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире радио КП.

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Человеческий фактор в каком-то смысле. То есть была такая эйфория, люди в каком-то смысле расслабились. Возможно, кто-то из операторов не учёл, что система управления самого блока продолжит себя корректировать в пространстве, — сказал он.

Глава госкорпорации отметил, что движение из-за включившихся двигателей было сразу же скомпенсировано двигателями российского модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс».

Если мы и совершили небольшую ошибку, наши операторы, то немедленно эта ошибка была компенсирована, — добавил он.

Рогозин не исключил, что операторы, допустившие ошибку, получат замечание.

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» после 14 лет ожидания на Земле и восьми дней орбитального полёта 29 июля пристыковался к Международной космической станции (МКС). После этого космонавт Олег Новицкий сообщил специалистам ЦУП о незапланированном включении двигателей нового модуля «Наука». Это произошло во время интеграции модуля в состав МКС, что привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

МЛМ стал первым за 11 лет российским модулем, отправленным к МКС. Последним до сегодняшнего дня был малый исследовательский модуль «Рассвет», отправленный к станции в 2010-м.