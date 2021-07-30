«Из-за кратковременного сбоя программного обеспечения была ошибочно реализована прямая команда на включение двигателей модуля на увод, что повлекло за собой некоторое видоизменение ориентации комплекса в целом», - объяснил Соловьев, его слова приводит сайт Роскосмоса .

Ситуация с включением двигателей была быстро взята под контроль с помощью двигательной установки модуля «Звезда», добавил представитель Роскосмоса. В настоящее время станция работает в штатном режиме и никаких угроз деятельности космонавтов нет.

«Сейчас экипаж занят выравниванием давления в модуле „Наука“. Это достаточно длительная процедура, потому что общий объём модуля составляет около 70 кубических метров. Во второй половине дня экипаж откроет люки, войдет в модуль, включит необходимые средства очистки атмосферы и приступит к нормальной штатной работе», - рассказал Владимир Соловьев .

Накануне на новом модуле «Наука» незапланированно включились двигатели. Двигатели запустились во время интеграции модуля в состав МКС, это привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов. Для того, чтобы вернуть МКС в начальное положение, экипажу пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск». В Роскосмосе заверили, что инцидент не представлял опасности для членов экипажа.