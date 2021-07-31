Давление в модуле МКС резко упало из-за утечки воздуха

Давление в переходной камере модуля «Звезда», где происходит утечка воздуха из-за трещины, упало до 154 мм ртутного столба, сообщил экипаж (Международной космической станции) МКС в ходе переговоров с Центром управления полетами, трансляцию которых ведет NASA.

Фото: NASA NASA

Весной во время активной фазы работ по устранению причин утечки воздуха давлении в камере было на уровне 405 мм рт. ст.

В марте космонавты завершили ремонтно-восстановительные работы в модуле, покрыв герметиком две трещины на МКС. Однако в дальнейшем давление все равно не перестало падать.

Небольшая утечка воздуха на МКС произошла в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года экипаж дважды закрывал люки в модулях станции, чтобы проверить их герметичность. Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля «Звезда».