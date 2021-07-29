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NASA отложило запуск корабля Starliner из-за инцидента с модулем "Наука" на МКС

ТАСС
29 минут назад

Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС) отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA отложило запуск корабля из-за инцидента на МКС
Фото: ReutersReuters

"NASA и Boeing решили отменить пятничный запуск [корабля Starliner] <...>. Данный шаг даст экипажу МКС время для продолжения проверок недавно прибывшего модуля "Наука" и позволит удостовериться, что станция будет готова к прибытию Starliner", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

На российском модуле МКС включились двигатели

Наука и техника,Boeing,NASA,
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