NASA отложило запуск корабля из-за инцидента на МКС

Намеченный на 30 июля запуск космического корабля Starliner компании Boeing для полета к Международной космической станции (МКС) отложен на неопределенный срок после инцидента с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).