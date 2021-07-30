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Рогозин пригласил Илона Маска в Россию

Вечерняя Москваиещё 5
25 минут назад

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил основателя SpaceX Илона Маска в Россию. С соответствующим предложением Рогозин выступил в пятницу, 30 июля.

"Жду в гости": Рогозин обратился к Илону Маску
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что был бы рад повидаться с Маском. При этом Рогозин пояснил, что находится под санкциями, из-за чего не может сам приехать в США.

— Я жду в гости. Пусть господин Маск приезжает, пусть приезжает глава NASA, сенатор Нельсон, — сообщил Рогозин в эфире радио «КП».

По его словам, глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

До этого Маск поздравил Рогозина с успешной доставкой модуля «Наука» на Международную космическую станцию (МКС).

Модуль «Наука» в автоматическом режиме пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» МКС 29 июля. Процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС.

Позднее Рогозин рассказал, что стоимость многофункционального лабораторного модуля «Наука» составляет 18 миллиардов рублей.

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