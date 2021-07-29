На российском модуле МКС незапланированно включились двигатели

На новом модуле «Наука» Международной космической станции (МКС) незапланированно включились двигатели. Об этом сообщил российский космонавт Олег Новицкий специалистам Центра управления полетами. Переговоры членов экипажа МКС с Землей транслирует НАСА.

Фото: NASA NASA

Двигатели запустились в 19:45 мск во время интеграции модуля в состав МКС, это привело к изменению положения станции в пространстве на 45 градусов.

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», - приводит РИА «Новости» слова космонавта.

Позже двигатели модуля удалось отключить. Инцидент не представлял опасности для членов экипажа.

Для того, чтобы вернуть МКС в начальное положение, экипажу пришлось включить двигатели модуля «Звезда» и грузового корабля «Прогресс МС-17», пристыкованного к модулю «Поиск».

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС 29 июля в 16.29 мск после 8-суточного полета. В момент выведения модуля на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с него информацию. Затем модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки «Курс».