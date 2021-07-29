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NASA: ситуация с модулем «Наука» на МКС стабильна

RT на русскомиещё 2
43 минуты назад

Ситуация с пристыковавшимся к МКС модулем «Наука», двигатели которого ранее незапланированно включились, стабильна, сообщили в NASA.

NASA: ситуация с модулем «Наука» на МКС стабильна
Фото: ©NASA Twitter©NASA Twitter

«Сейчас всё находится в стабильном состоянии», — сказал диктор NASA во время прямой трансляции из центра управления полётами в Хьюстоне. Его слова приводит ТАСС.

В американском агентстве добавили, что все остальные системы модуля работают в штатном режиме.

«Экипаж в безопасности и отменит свои планы на сегодня, чтобы сосредоточиться на восстановительных работах после неожиданной потери высоты, вызванной включением двигателей модуля «Наука», — говорится в сообщении NASA в Twitter.

29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к Международной космической станции.

Позднее российские космонавты сообщили, что двигатели модуля незапланированно включились. Для компенсации возмущения были включены двигатели модуля «Звезда».

Как отметили в NASA, ситуация не представляла опасности для экипажа. В «Роскосмосе» пояснили, что специалисты работают с остатками топлива в модуле «Наука».

Наука и техника,Роскосмос,NASA,ИТАР-ТАСС,
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