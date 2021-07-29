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На МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука»

Газета.Ru
19 минут назад

На Международной космической станции (МКС) произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». Об этом специалистам подмосковного Центра управления полетами сообщил российский космонавт Олег Новицкий, следует из переговоров, транслируемых NASA.

На российском модуле МКС незапланированно включились двигатели
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я могу подтвердить, что двигатели все еще работают, и мы можем ощущать это», — сказал Новицкий специалистам центра.

Ранее многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» успешно пристыковался к надирному узлу модуля «Звезда» Международной космической станции. Стыковка к станции была произведена в автоматическом режиме. Специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа МКС контролировали процесс.

Модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС

Модуль «Наука» был запущен 21 июля с Байконура тяжелой ракетой «Протон-М».

Наука и техника,Олег Новицкий,ЦУП,NASA,
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